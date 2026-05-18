Εκτός λειτουργίας τα τηλέφωνα του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί τα τηλέφωνα του Α.Τ. Ναυπακτίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι οι τηλεφωνικές συνδέσεις του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω

τεχνικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του τμήματος.

Παρακαλούνται οι πολίτες για έκτακτους λόγους να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας καλώντας τον αριθμό

100.