Εκτός λειτουργίας τα τηλέφωνα του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας

Πού να απευθύνονται οι πολίτες
Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί τα τηλέφωνα του Α.Τ. Ναυπακτίας.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι οι τηλεφωνικές συνδέσεις του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω
τεχνικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του τμήματος.
Παρακαλούνται οι πολίτες για έκτακτους λόγους να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας καλώντας τον αριθμό
100.
Τραγωδία στη Ρόδο: «Είδαμε ένα ΙΧ να πηγαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είπα στον άντρα μου ότι έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον» λέει μάρτυρας
Πάτρα: Τυλιγμένο με λευκό πανί το σιντριβάνι- Προχωρούν οι εργασίες- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr