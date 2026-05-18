Το 1566 ενισχύει την επιτόπια εξυπηρέτηση σε νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Ηπείρου

Λιγότερη γραφειοκρατία, πιο γρήγορη ενημέρωση, πιο εύκολη πρόσβαση. Αυτό είναι το ζητούμενο της νέας μορφής υποστήριξης που εφαρμόζεται σε δημόσια νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, με την παρουσία των FieldOfficers του 1566, δηλαδή εξειδικευμένων στελεχών που βρίσκονται μέσα στους νοσοκομειακούς χώρους και κατευθύνουν τους πολίτες σε ό,τι χρειαστούν.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επέκτασης της πολυκαναλικής εξυπηρέτησης του 1566 και μέσα στα νοσοκομεία. Οι FieldOfficers έρχονται να προστεθούν στα ήδη διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης που παρέχει το 1566 για τους πολίτες, με στόχο τη διευκόλυνσή τους και την ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβασή τους στο ΕΣΥ.

Οι FieldOfficers είναι στελέχη εξειδικευμένα στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων, με ολοκληρωμένη γνώση των Υπηρεσιών Υγείας και αναπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων. Ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες, ώστε να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε δομής, και όχι να υποκαθιστούν το ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό.

Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας το δίκτυο είναι ήδη ενεργό στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών, στο Γ.Ν. Αιγίου, στο Γ.Ν. Καλαμάτας και στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ιωαννίνων. Στα νοσοκομεία αυτά, οι πολίτες θα βρουν τους FieldOfficers στα σημεία υποδοχής αλλά και σε τμήματα με αυξημένη κίνηση. Δίνουν πληροφορίες για τη λειτουργία των τμημάτων, καθοδηγούν στο κατάλληλο ιατρείο, εξηγούν διαδικασίες και ραντεβού, και απαντούν σε διοικητικά ερωτήματα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σε νοσοκομεία αυτής της κλίμακας, η πολυπλοκότητα των υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει αχρείαστη ταλαιπωρία στον επισκέπτη. Το να εντοπίσει κανείς το σωστό τμήμα ή να ακολουθήσει σωστά μια διοικητική διαδικασία μπορεί να στερήσει πολύτιμο χρόνο. Εκεί ακριβώς η άμεση καθοδήγηση από ένα στέλεχος αλλάζει την εικόνα.

Δεν επωφελούνται όμως μόνο οι πολίτες. Οι FieldOfficers μειώνουν και το διοικητικό φόρτο των νοσοκομείων, καλύπτοντας μεγάλο όγκο επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων ενημερωτικού χαρακτήρα. Έτσι, τα γραφεία εξυπηρέτησης αποφορτίζονται και η καθημερινή λειτουργία γίνεται πιο ομαλή.

Στο σύνολό της, η δράση αποτελεί μια πρακτική και στοχευμένη παρέμβαση για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης στα δημόσια νοσοκομεία, με θετική ανταπόκριση τόσο από τα στελέχη των νοσοκομείων όσο και από τους πολίτες.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».