H MED CRUISE στο λιμάνι της Πάτρας

"Την Πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου (MedCruise), Θεοδώρα Ρήγα, υποδέχθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη της κρουαζιέρας και τις προοπτικές ενίσχυσης της παρουσίας του λιμένα Πατρών στη μεσογειακή αγορά κρουαζιέρας", αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΛΠΑ και συνεχίζει:

"Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του λιμένα Πατρών στον χάρτη της μεσογειακής κρουαζιέρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής που υλοποιεί ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. μέσω της ενεργούς συμμετοχής του στη MedCruise, τον διεθνή οργανισμό που προωθεί τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και τις γειτονικές θάλασσες, παρέχοντας στα μέλη του ευκαιρίες δικτύωσης, προώθησης και ανάπτυξης συνεργασιών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναδείχθηκε η στρατηγική θέση του λιμένα Πατρών ως πύλης της Δυτικής Ελλάδας και η δυναμική του ως ανερχόμενου προορισμού κρουαζιέρας, με σύγχρονες λιμενικές υποδομές και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της Πάτρας, αλλά και της γύρω περιοχής, ως ελκυστικού τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού.

Η Πρόεδρος της MedCruise, Θεοδώρα Ρήγα, αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η περιοχή καταγράφει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, με αυξημένη επιβατική κίνηση και ενισχυμένο ενδιαφέρον από τις διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των μεσογειακών λιμένων για την προώθηση βιώσιμων και ποιοτικών υπηρεσιών κρουαζιέρας.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική ανάπτυξης της κρουαζιέρας, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον θαλάσσιο τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη".