O Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή, ότι πρέπει για τα βράδια που μαζεύεται η παρέα στο σπίτι.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για burger με μοσχαρίσιο κιμά, καραμελωμένα κρεμμύδια & BBQ σάλτσα.

Πολύ εύκολη συνταγή και πεντανόστιμη στην οποία κανείς δεν λέει «όχι».

Τα υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά από σπάλα

10 φέτες μπέικον

5 ψωμάκια brioche

300 γρ. καραμελωμένα κρεμμύδια

5 μανιτάρια Portobello

5 φέρες Cheddar

5 φύλλα μαρούλι

2 ντομάτες

2 πιπεριές τσίλι

350 γρ. BBQ σάλτσα

αλάτι

πιπέρι

100 γρ. τριμμένο Cheddar

Η διαδικασία