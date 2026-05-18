Συνταγή για burger με μοσχαρίσιο κιμά, καραμελωμένα κρεμμύδια & BBQ σάλτσα

Μια συνταγή ότι πρέπει όταν οι φίλοι μαζεύονται στο σπίτι

O Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή, ότι πρέπει για τα βράδια που μαζεύεται η παρέα στο σπίτι.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για burger με μοσχαρίσιο κιμά, καραμελωμένα κρεμμύδια & BBQ σάλτσα.

Πολύ εύκολη συνταγή και πεντανόστιμη στην οποία κανείς δεν λέει «όχι».

Τα υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά από σπάλα
10 φέτες μπέικον
5 ψωμάκια brioche
300 γρ. καραμελωμένα κρεμμύδια
5 μανιτάρια Portobello
5 φέρες Cheddar
5 φύλλα μαρούλι
2 ντομάτες
2 πιπεριές τσίλι
350 γρ. BBQ σάλτσα
αλάτι
πιπέρι
100 γρ. τριμμένο Cheddar

Η διαδικασία

  • Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, ζεσταίνουμε λίγο τη σάλτσα BBQ.
  • Σε ένα μπολ βάζουμε τον μοσχαρίσιο κιμά, αλατίζουμε και πιπερόνουμε και στη συνέχεια προσθέτουμε λίγη σάλτσα BBQ. Ανακατεύουμε καλά με το χέρι για να πάει παντού η σάλτσα.
  •  Πλάθουμε τον κιμά για να φτιάξουμε το μπιφτέκι και το βάζουμε στο τηγάνι χωρίς λάδι. Το ψήνουμε τρία λεπτά από κάθε πλευρά.
  • Μόλις τα μπιφτέκια είναι έτοιμα, βάζουμε τα ψωμάκια brioche στο τηγάνι, προκειμένου να ζεσταθούν.
  • Από εκεί και πέρα γεμίζουμε το μπέργκερ όπως μας αρέσει. Στη συγκεκριμένη συνταγή, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έβαλε σάλτσα BBQ, ντομάτα, καραμελωμένα κρεμμύδια, μανιτάρια,  μπέικον και φυσικά τυρί Cheddar, το οποίο το λιώσαμε.

