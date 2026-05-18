Αίγιο: Σύλληψη άνδρα για κατοχή σουγιά

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σύλληψη άνδρα στο Αίγιο για κατοχή μαχαιριού τύπου σουγιά κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου σουγιά.
