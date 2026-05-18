Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε το πρωί της Δευτέρας τη Μαρία Καρυστιανού, το «φιλορωσικό στοιχείο» σε νέο κόμμα.

Όπως εκτίμησε μιλώντας στο Action 24 «τώρα έρχεται η Καρυστιανού και δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος» του φιλορωσικού κλίματος στο οποίο μέχρι τώρα «βασικός εκφραστής ήταν ο Βελόπουλος και μετά η Νίκη».

«Με τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης - για να είσαι αυτό είσαι φίλος του καθεστώτος, η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια. Έχει και τον Θανάση Αυγερινό που έχει δώσει μάχες 4 χρόνια για το πώς κερδίζει η Ρωσία στην Ουκρανία, δικαίωμά του. Η κυρία Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχεία και αυτό σημαίνει μεγάλος ανταγωνισμός για τον Βελόπουλο γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέες τις φιλορωσικές και αντιεμβολιαστεικές, εκεί έχει μεγάλη πέραση η Καρυστιανού» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο Βελόπουλος είχε επενδύσει στα Τέμπη αλλά τώρα δεν τα αναφέρει πολύ γιατί προφανώς κερδίζει εκεί η Καρυστιανού».

Κληθείς να τοποθετηθεί για την ανάρτησή του την Κυριακή σχετικά με τα ρωσικά bots, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε «δεν θυμάστε τι είχε γίνει με το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και είχε πει η εθνική επιτροπή κυβερνοασφάλειας ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που αποδείχθηκε ότι ήταν από ξένη χώρα; Η πιθανότερη εκδοχή των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Θυμίζω ότι ο Πούτιν έχει κατηγορηθεί σε σειρά χωρών για παρέμβαση στις εκλογές. Όμως ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος από τότε. Έχει φύγει η Ελλάδα από εκείνο το σημείο με τα ξυλόλια και τις θεωρίες συγκάλυψης».