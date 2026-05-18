Καλλίπολις: Ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη στις οικογένειες με τίτλο- «Οικογενειακά… Παιχνιδομπερδέματα. Αναζητούμε τον θησαυρό μας!»

Η Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ( Ε.Ο.Π.Α.Ε ) πραγματοποιούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00 στην Τελική Εκδήλωση με τίτλο «Οικογενειακά … Παιχνιδομπερδέματα. Αναζητούμε τον θησαυρό μας!». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Φτάνοντας στο τέλος μιας ακόμη δημιουργικής χρονιάς, η «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, μαζί με όλους εκείνους που μοιράζονται δεσμούς αγάπης και φροντίδας και νιώθουν μέρος μιας οικογένειας, να ανακαλύψουν: Τι κρύβει ο πολύτιμος θησαυρός της οικογένειάς μας;

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να βρεθούν ξανά με όσους συνέβαλαν σε αυτή τη δημιουργική χρονιά που φτάνει στο τέλος της, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να παίξουν, να διασκεδάσουν, να τραγουδήσουν, να αναρωτηθούν, να συζητήσουν, να δημιουργήσουν!

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

19:00 – 20:45 : Παράλληλα δρώμενα από τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» Αιγίου

20:45 : Μουσικό Φινάλε με τη συμμετοχή του μουσικού Βασίλη Σκανδάμη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Στέκι της ομάδας «Διέξοδος», που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο (είσοδος από Κλεομένους Οικονόμου) και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.