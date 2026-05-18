Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην ακτή- Βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίστηκε νεκρό δελφίνι δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο διαχείρισης του συμβάντος.

Το άτυχο δελφίνι εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και εκτιμάται ότι είχε ξεβραστεί στην ακτή από τη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη. Παρ’ όλα αυτά, αντί να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, κάποιοι το απομάκρυναν και το άφησαν κοντά στα σκουπίδια, όπως μετέδωσε το MEGA.

Εξαιτίας της πολύ άσχημης κατάστασης του ζώου, δεν ήταν εφικτό να μεταφερθεί για εξέταση, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του και για λόγους δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε η υγειονομική ταφή του.

Μάλιστα αυτό το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που καταγράφεται στην περιοχή, καθώς στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στους Νέους Επιβάτες.



