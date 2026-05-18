Το Ιράν απαντάει στις απειλές των ΗΠΑ: «Ο Κόλπος του Ομάν μπορεί να γίνει νεκροταφείο»

Νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε την Κυριακή το Ιράν, με στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη της χώρας να προειδοποιεί ότι ο Κόλπος του Ομάν θα μπορούσε να μετατραπεί σε «νεκροταφείο» για αμερικανικά πολεμικά πλοία, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης και αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό ως πράξη πολέμου και διαμήνυσε ότι η απάντηση της χώρας θα είναι στρατιωτική.

«Η στρατιωτική μου συμβουλή προς τις ΗΠΑ είναι να υποχωρήσουν πριν ο Κόλπος του Ομάν μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα πλοία τους. Διαφορετικά, θεωρούμε ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός είναι πράξη πολέμου και η απάντηση σε αυτό αποτελεί φυσικό μας δικαίωμα», δήλωσε ο Ρεζαΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η μέχρι τώρα αυτοσυγκράτηση της Τεχεράνης δεν πρέπει να εκληφθεί ως αποδοχή πιέσεων ή απειλών από την αμερικανική πλευρά.

«Αν δείξαμε υπομονή μέχρι τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι οι λόγοι που επικαλούνταν επί δεκαετίες οι ΗΠΑ για την παρουσία τους στην περιοχή δεν υφίστανται πλέον.

«Η Αμερική έρχεται εδώ και φέρνει τα πολεμικά της πλοία. Ποιος είναι ο εχθρός της; Κάποτε έλεγαν ότι ήρθαν για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πια», είπε.

Ο Ρεζαΐ αναφέρθηκε επίσης στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν ανοιχτά για το διεθνές εμπόριο, αλλά όχι για στρατιωτικές επιχειρήσεις ή κινήσεις που, όπως είπε, απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για το εμπόριο, αλλά θα κλείσουν για στρατιωτικές συγκεντρώσεις δυνάμεων και για κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ασφάλειας», δήλωσε.

Οι όροι των ΗΠΑ και οι «κόκκινες» γραμμές του Ιράν

Το «Anadolu», το οποίο επικαλείται πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars», αναφέρει πως η Ουάσινγκτον έχει θέσει 5 βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται «η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μίας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για τις 19 Μαΐου συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Οι πέντε όροι της Ουάσινγκτον

Εκτός από τον όρο που προαναφέρθηκε, οι τέσσερις άλλες αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι και οι εξής:

Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ

Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ

Να αποδεσμευθεί μόλις το 25% των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Το Ιράν, από τη δική του μεριά, θέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μέτρα που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει, στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Αυτές περιλαμβάνουν:

1) Τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο

2) Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν

3) Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

4) Αποζημιώσεις για τις ζημίες του πολέμου

5) Αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.