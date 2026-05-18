Πάτρα Ενωμένη: Το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας και οι λεονταρισμοί του Δημάρχου Πατρέων

Η δημοτικής παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας και τις προοπτικές αξιοποίησης της περιοχής.



Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Πάτρα Ενωμένη" αναφέρει τα εξής:

To 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε το θαλάσσιο μέτωπο στον Δήμο της Πάτρας για 99 έτη. Εξαιρέθηκε ο χώρος του βόρειου λιμένα μεταξύ της προβλήτας της οδού Αγίου Νικολάου και της υφιστάμενης μαρίνας (οδός Θεσσαλονίκης).

Η διαχείριση του χώρου που εξαιρέθηκε ανήκει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ). Στον χώρο αυτόν το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε σε πρόσκληση διεθνούς διαγωνισμού για δημιουργία μαρίνας μεγάλων σκαφών (κεντρική λιμενολεκάνη, μεταξύ Αγίου Νικολάου και Άστιγγος) και για εξυπηρέτηση δραστηριότητας κρουαζιέρας (βόρεια λιμενολεκάνη, μεταξύ Άστιγγος και Θεσσαλονίκης).

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων υπήρξε ανέκαθεν αρνητική για τον τουρισμό κρουαζιέρας και για τη δημιουργία της μαρίνας μεγάλων σκαφών.

Ως «Πάτρα Ενωμένη» θεωρούμε ότι:

Η τουριστική ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου είναι επιθυμητή αλλά και αναγκαία για την τοπική κοινωνία. Η Πάτρα είναι, ήδη, καταδικασμένη από τη σημερινή Δημοτική Αρχή στη μιζέρια, στην ανέχεια και στην εγκατάλειψη. Η πόλη χρειάζεται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο με εξωστρέφεια και προοπτική. Η αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου μπορεί να μετατρέψει την Πάτρα σε πραγματική πύλη του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία, την εστίαση, το εμπόριο και τη νεολαία της πόλης μας.

Ο Δήμος Πατρέων δεν έχει την ευθύνη διαχείρισης του θαλασσίου μετώπου μεταξύ Αγίου Νικολάου και Θεσσαλονίκης, αλλά έχει την υποχρέωση της συνεργασίας με τον ΟΛΠΑ ώστε η τουριστική αξιοποίησή του να είναι λειτουργική αλλά και να είναι αισθητικά και περιβαλλοντικά αποδεκτή από την τοπική κοινωνία.

Η Δημοτική Αρχή, στην προσπάθειά της να διαμορφώνει καταγγελτικό λόγο για τα τρία κόμματα εξουσίας (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), εργαλειοποιεί τη φτώχεια και την αδράνεια και επενδύει πολιτικά και κομματικά στη στείρα άρνηση, στα ψευδεπίγραφα επαναστατικά μανιφέστα και στους λεονταρισμούς.

Οι πολεμικού τύπου ανακοινώσεις του Δημάρχου Πατρέων καταδικάζονται από κάθε υγιώς σκεπτόμενο πολίτη και στρέφονται εναντίον της κοινωνίας. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι απέτυχε ως δήθεν κοινωνικός επαναστάτης. Ούτε την περίφραξη (μάντρα) δεν τόλμησε να αποξηλώσει.

Καθίσταται αδήριτη η ανάγκη πολιτικής αλλαγής στον Δήμο Πατρέων το 2028, ώστε η πόλη μας να ξαναβρεί την παλιά της αίγλη. Στον άξονα αυτόν θα ζητήσουμε την ψήφο των πολιτών στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς κομματικές παρωπίδες, με ανιδιοτέλεια, με ήθος και εντιμότητα και με πνεύμα συνεργασίας.