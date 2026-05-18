Η διερμηνέας του BBC τράβηξε τα βλέμματα στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

Στους ρυθμούς του «Jalla» της Antigoni Buxton χόρεψε η διερμηνέας του BBC το βράδυ του τελικού της Eurovision, δείχνοντας να απολαμβάνει το τραγούδι της Κύπρου.

Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του μουσικού διαγωνισμού, με την Buxton να ανεβαίνει στη σκηνή στην 21η θέση. To BBC είχε φροντίσει κατά την αναμετάδοση του τελικού να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική από την Κλάρ Έντουαρντς.

Η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι, με το οποίο η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό, καθώς σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.

