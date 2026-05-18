Η διερμηνέας του BBC τράβηξε τα βλέμματα στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

Δείτε το βίντεο
Στους ρυθμούς του «Jalla» της Antigoni Buxton χόρεψε η διερμηνέας του BBC το βράδυ του τελικού της Eurovision, δείχνοντας να απολαμβάνει το τραγούδι της Κύπρου.
Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός του μουσικού διαγωνισμού, με την Buxton να ανεβαίνει στη σκηνή στην 21η θέση. To BBC είχε φροντίσει κατά την αναμετάδοση του τελικού να αποδίδονται όλα τα τραγούδια στη νοηματική από την Κλάρ Έντουαρντς.
Η ίδια φάνηκε να απολαμβάνει το κομμάτι, με το οποίο η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό, καθώς σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok σχολιάζεται η ενέργειά της και ο τρόπος που χόρευε το τραγούδι.
Δείτε το βίντεο
Νικήτρια του μεγάλου τελικού αναδείχτηκε η Βουλγαρία με την DARA και το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος ήρθε 19η με 75 βαθμούς.
Δείτε εδώ την εμφάνιση της Κύπρου
Έλενα Κρεμλίδου: «14 χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μία δίνη και ξέχασε τι σημαίνει δικαιοσύνη, καλοσύνη»
Ελένη Ράντου: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα πάρα πολύ bullying από όλα τα παιδιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr