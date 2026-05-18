Θεσσαλονίκη: Έβρεχαν με νεροπίστολα, βιντεοσκοπούσαν και χτύπησαν 22χρονο- Έξι συλλήψεις

Με χειροπέδες κατέληξαν έξι νεαροί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι το βράδυ της Κυριακής επιτέθηκαν σε 22χρονο έξω από κατάστημα στην περιοχή του Ευόσμου.

Πρόκειται για τρία άτομα αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, ηλικίας από 16 έως 19 ετών. Οι νεαροί κατηγορούνται ότι, την ώρα που ασκούσαν βία στον 22χρονο, τον εξύβριζαν και τον έβρεχαν με νεροπίστολα, ενώ παράλληλα κατέγραφαν τις πράξεις τους σε βίντεο με κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη, και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα.





