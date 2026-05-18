Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Σοφοκλή Κολαΐτη, πρώην προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

Ο Σοφοκλής Κολαΐτης, πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών έφυγε από τη ζωή και η Κίνηση εμπόρων τον αποχαιρετάει.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ενωτικής Διεκδικητικής Κίνησης εμπόρων αναφέρει τα εξής:

Η παράταξή μας εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για το θάνατο του επίτιμου προέδρου του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, Σοφοκλή Κολαΐτη (1987-1993).

Ο Σοφοκλής Κολαΐτης σφράγισε με τη διαδρομή του μια εποχή στα κοινωνικά, οικονομικά και τα πολιτιστικά θέματα της πόλης.

Πρωταγωνίστησε σε μεγάλα γεγονότα για τον εμπορικό κόσμο την κοινωνία και την πόλη.

Αγωνίστηκε για την συνένωση των εμπορικών συλλόγων σε Oμοσπονδία και σε πανελλαδικό όργανο και συνέβαλε στην ενωτική προσπάθεια.

Δημιούργησε με την συνταξιοδότηση του τους Γερουσιαστές του Ελληνικού εμπορίου.

Πολυσχιδής προσωπικότητα άφησε παρακαταθήκη, δύο βιβλία, δημιούργησε το Mουσείο Λαϊκής Τέχνης Πατρών αλλά και το σωματείο "Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου".

Υπήρξε αυθεντικός εκπρόσωπος των εμπόρων και πρωταγωνιστής στους αγώνες του εμπορίου.

Δίνει το παράδειγμα και το αποτύπωμα του εμπορικού κόσμου στους νεότερους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό ταξίδι πρόεδρε.

Σήμερα η κηδεία

Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00, θα τελεστεί η κηδεία του Σόφη Λεων. Κολαΐτη, ετών 93, στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας Πατρών.