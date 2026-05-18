Ελένη Ράντου: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα πάρα πολύ bullying από όλα τα παιδιά

Η Ελένη Ράντου παραχώρησε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία μίλησε για την πορεία της ζωής της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν την Κυριακή (17.05.2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Η βόλτα της Ελένης Ράντου ξεκίνησε από το Αιγάλεω, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Μάλιστα, θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

«Σαν φυσιογνωμία ήμουν αγοροκόριτσο, μέσα μου ήμουν ένα πάρα πολύ φοβισμένο παιδί. Μια φορά βγήκα σ’ αυτόν τον δρόμο να παίξω μήλα και έσπασα το χέρι μου, ήμουν 14 χρονών περίπου. Φοβόμουν πάρα πολύ, γιατί αισθανόμουν πολύ καλά μέσα και διαβάζοντας», παραδέχθηκε, αρχικά, η αγαπημένη ηθοποιός.

«Είχα και πολύ αστιγματισμό εκ γενετής και φορούσα κάτι φοβερά γυαλιά τότε και έτρωγα πάρα πολύ bullying από όλα τα παιδιά. Πήγαιναν στο μπαλκόνι και μου φώναζαν “γυαλάκια”, “μυωπία”. Το τι κοροϊδία δηλαδή, ντρεπόμουν να βγω έξω», πρόσθεσε.