Έλενα Κρεμλίδου: «14 χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου»

Όπως είπε «μετά από εμένα, έμαθα ότι το έστειλε στην ανήλικη αδερφή μου, ήταν 13-14 ετών, και της είπε "δες τι έχω από την αδερφή σου", σκέψου πόσο σοκαριστικό ήταν αυτό», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «όσους έχουμε βρει, τους έχουμε καταδικάσει».

Περιγράφοντας πώς ξεκίνησαν όλα είπε για τις φωτογραφίες ότι «βγήκαν όταν ήμουν 22. Είχα ξεχάσει την ύπαρξή τους και ξαφνικά έαν ψεύτικο προφιλ μου έριξε μια ψεύτικη φωτογραφία και με απείλησε ότι αν δεν μου στείλεις μια καινούργια, από αυρίο αύτη θα κυκλοφορήσει. Παγωσα, "μπορεί να μην κάνει κάτι" σκεφτηκα την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη ημέρα μου έστειλε "τελευταία ευκαιρία" και εκεί ήταν που πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος».

Μιλώντας για τα καρέ που της προκάλεσαν τόσο μεγάλο πρόβλημα, η Έλενα Κρεμλίδου είπε ότι «είναι η ανάγκη που έχεις σε μικρότερη ηλικία να αρέσεις, γουστάρεις την πάρτη σου και θες οι άλλοι να σου πουν ωραία λόγια» προσθέτοντας, όμως, για όσα έζησε ότι «είναι σαν ένας ομαδικός βιασμός ψυχής και ακόμα το βιώνω».

Ερωτηθείσα για τις αντιδράσεις που συνάντησε, η Έλενα Κρεμλίδου περιέγραψε ότι «στην αρχή όταν ξεκίνησε η απειλή να γίνεται πραγματικότητα, άρχισε να μου στέλνει κόσμος και κοσμάκης το υλικό και διάφοροι καλοθελητές μου έστελναν "ξέρεις υπάρχει κάτι". Κυρίως άνδρες ήταν αυτοί που μου έστελναν ότι ξέρουν πώς έχει γίνει αυτό. Εγώ ένιωθα απαίσια με τον εαυτό μου. Ένιωθα πως όπου πάω όλοι το γνωρίζουν και εκεί έπρεπε να πάρω μια απόφαση αν θα το δημοσιοποιήσω ή θα κοιτάξω να το διαχειριστώ μόνη μου»

«Για πάρα πολύ καιρό η ομάδα που είχα μαζί μου έλεγε μην σχολείσαι όσο δεν ασχολείται κανείς, μην του δώσεις έκταση. Εγώ όμως πνιγόμουν, κάτι που με πονάει πολύ ένιωθα ότι έπρεπε να το εξωτερικεύσω για να βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι. Όμως δεχόμουν συνέχεια μηνύματα και εγώ έρεπε να συνεχίσω τη ζωή μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τότε πήρα την απόφαση να κάνω το βίντεο στο youtube».

Η ίδια αποκάλυψε ότι «από γυναίκες δεν πήρα τόσο την αντίδραση "εσύ φταις". Από δημόσιες αναρτήσεις πήρα τα πάντα, ότι κάτι παίρνεις για να το κάνεις ότι κερδίζες από τον πόνο σου. Πολλοί άνδρες ερχόντουσαν με συμπόνια αλλά με το κλασσικό "γιατί έστελνες κι εσύ ρε κορίτσι μου;"».

Πρόσθεσε, δε, ότι «Και τώρα όταν με ρωτάνε "τι θα συμβούλευες;" δεν θα πω σε κανέναν μη στέλνεις αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αποφασίσεις να περάσεις από τη μια άκρη του Κηφισού στην άλλη όλες τις λωρίδες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί να τους τρομοκρατήσω περισσότερο; Μπορεί να μην συμβεί και ποτέ».

Η Έλενα Κρεμλίδου εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «υπήρξαν χρόνια που κρυβόμουν, φορούσα φόρμες και δεν ήθελα κανείς να βλέπει το σώμα μου. Να είμαι όσο πιο σεμνή γίνεται για να μην προκαλώ έξτρα. Σταμάτησα να χορεύω να αισθάνομαι καλά για μένα και τη σεξουαλικότητά μου. Έχω 2 χρόνια που έχω ηρεμήσει και αναδεικνύω το σώμα μου και τις καμπύλες μου, τα δώρα που μου έδωσε ο Θεός».

Σε ερώτηση για όσους διένειμαν τις φωτογραφίες της είπε ότι «είχαμε ανθρώπους που τους εμπιστεύονταν τα παιδιά τους. Πολλοί το έκαναν από ανοησία πέρα από κακία. Πολλοί είχαν άγνοια και δεν γνώριζαν τι σημαίνει παίρνω μια φωτογραφία και τη μοιράζομαι».

Καταλήγοντας, η Έλενα Κρεμλίδου είπε «δεν νομίζω να βγάλω ξανά ερωτικές φωτογραφίες με τον σύντροφό μου. Είναι ένα τραύμα, η δική μου απόφαση είναι να συνεχίσω να το κυνηγάω και για μένα και για τις δεκάδες που δεν έχουν φωνή. Σου κάνουν κάτι και πρέπει να έχεις μια αντίδραση, να μην μένεις στο έδαφος να σε πατάνε, γιατί αυτό μου έμαθαν οι γονείς μου»