Ενδοσχολικές εξετάσεις: Ξεκινούν σήμερα για τα Λύκεια- Πότε ολοκληρώνονται και πότε αρχίζουν οι Πανελλήνιες

Αρχίζουν σήμερα, 18 Μαΐου 2026, οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια όλης της χώρας. Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου δίνουν προαγωγικές εξετάσεις, ενώ οι μαθητές της Γ’ Λυκείου ξεκινούν τις απολυτήριες.

Μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου θα ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις στις 12 Ιουνίου 2026. Μία εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα τη 19η Ιουνίου, έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις τους θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25η Μαΐου.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των γυμνασίων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Τι ισχύει για τις Πανελλήνιες

Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Δύο ημέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική, ενώ ο κύκλος των βασικών μαθημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με την Ιστορία, τη Φυσική και τα Οικονομικά.

Όσον αφορά στους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η έναρξη των Πανελληνίων τοποθετείται μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας, τα οποία θα διεξαχθούν στο διάστημα από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα παραμένουν κοινά για όλους τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, διασφαλίζοντας ενιαία αξιολόγηση στο σύνολο των συμμετεχόντων.







