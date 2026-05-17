ΗΠΑ: Σύγκρουση μαχητικών σε αεροπορική επίδειξη στο Αϊντάχο- BINTEO

Αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighters Skies Air Show στο Αϊντάχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντουέιν Χανκς, το συμβάν σημειώθηκε περίπου τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά της βάσης Mountain Home, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Οπως ανέφεραν θεατές, ο εκφωνητής ενημέρωσε το κοινό ότι δύο μαχητικά ΕΑ-18G Growler συγκρούστηκαν στον αέρα. Βίντεο δείχνει τους πιλότους να εκτινάσσονται από τα αεροσκάφη.

Συνεργεία διάσωσης επιχειρούν στο σημείο, ενώ η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.