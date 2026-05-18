Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου

Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

• Ιουλία

• Ιουλιανή

• Ιουλίτσα

• Γιουλία

• Γιούλα

• Γιουλίτσα

• Τζούλια

• Γιούλη

• Ιούλιος

• Γαλάτεια

• Γαλατία

• Φαεινός

• Φαεινή

Επίσης, η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.