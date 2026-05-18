Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαΐου

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά!
Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
• Ιουλία
• Ιουλιανή
• Ιουλίτσα
• Γιουλία
• Γιούλα
• Γιουλίτσα
• Τζούλια
• Γιούλη
• Ιούλιος
• Γαλάτεια
• Γαλατία
• Φαεινός
• Φαεινή
Επίσης, η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων.
