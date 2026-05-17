Αρέθα: Εκεί που χάθηκαν οι δύο φίλοι, η Πάτρα δίνει ξανά το παρών- Οργή μετά τον βανδαλισμό του εικονοστασίου

Συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών με την οδό Αρέθα, στην Πάτρα, μετά τον βανδαλισμό του εικονοστασίου που είχε τοποθετηθεί στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους ο Γιάννης και ο Γιώργος σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν συγγενείς, φίλοι, αλλά και κάτοικοι της πόλης, εκφράζοντας την αγανάκτηση και τη θλίψη τους για την καταστροφή του σημείου μνήμης, το οποίο για τις οικογένειες των δύο νεαρών αποτελούσε σύμβολο τιμής και διαρκούς παρουσίας των παιδιών τους.

Την πρωτοβουλία της συγκέντρωσης ανέλαβε η μητέρα του Γιάννη, Σόνια Διονυσοπούλου, η οποία μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών, ζητώντας σεβασμό στη μνήμη των δύο παιδιών.

Όπως επισημαίνουν οι οικογένειες, η συγκέντρωση δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί και μήνυμα απέναντι σε πράξεις βανδαλισμού που προκαλούν οργή και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Παρά το περιστατικό, δηλώνουν αποφασισμένες να αποκαταστήσουν το εικονοστάσι στο ίδιο σημείο, ώστε η μνήμη του Γιάννη και του Γιώργου να παραμείνει ζωντανή.