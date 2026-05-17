Ρόδος: Πώς συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης που σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο της Ρόδου και στέρησε τη ζωή σε δύο γυναίκες, εξετάζουν με προσοχή οι αστυνομικές αρχές.

Το τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έλαβε χώρα στην περιοχή της Αφάντου, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Όπως γράφει η dimokratiki, ειδικότερα, η μοιραία πρόσκρουση καταγράφηκε σε κοντινή απόσταση από το σούπερ μάρκετ «Παναγιώτας», ένα σημείο του δρόμου που χαρακτηρίζεται από διαρκή και αυξημένη ροή οχημάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ένα εκ των δύο αυτοκινήτων κατευθυνόταν από την πόλη της Ρόδου προς τη Λίνδο, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, επήλθε η σφοδρή σύγκρουση. Λόγω της μεγάλης έντασης της πρόσκρουσης, το ένα αυτοκίνητο ανατράπηκε, με αποτέλεσμα οι δύο γυναίκες που βρισκόταν στο εσωτερικό του να παγιδευτούν μέσα στις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Η σοβαρότητα της κατάστασης σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες του νησιού. Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία συμμετείχε στην επιχείρηση με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών από το αναποδογυρισμένο όχημα, οι οποίες δυστυχώς εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Συνολικά τρία άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, οι οποίες είχε γίνει γνωστό πως νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δεν κατάφεραν να επιζήσουν, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους τους.

Όσον αφορά το δεύτερο όχημα, ο 45χρονος οδηγός του υπέστη ελαφρά τραύματα. Στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης η σύντροφός του μαζί με ένα παιδί.

Τις ακριβείς αιτίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διερευνά το τμήμα Τροχαίας. Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να ανασυνθέσουν πλήρως το παζλ της τραγωδίας και να αποσαφηνιστεί πώς τα δύο οχήματα κατέληξαν στη μοιραία αυτή σύγκρουση στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου.