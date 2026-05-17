Πάτρα: Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε όχημα και άρπαξαν την τσάντα της οδηγού

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών
Σοβαρό περιστατικό ληστείας σημειώθηκε σε παράδρομο της Περιμετρικής Οδού της Πάτρας, στο ύψος της ΜΟΜΑ, με θύμα γυναίκα οδηγό η οποία δέχθηκε επίθεση από ανήλικους ρομά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι εκτόξευσαν πέτρες εναντίον του οχήματος της γυναίκας, αναγκάζοντάς την να σταματήσει. Εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση που προκάλεσαν, άρπαξαν στη συνέχεια την τσάντα της και τράπηκαν σε φυγή.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν τις απαραίτητες ενέργειες και βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών.
