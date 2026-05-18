«Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας» στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών- ΦΩΤΟ

"Ο γρίφος της μαγεμένης χώρας" επισκέφθηκε το 24ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας Δημοτικό Σχολείο Πατρών και "μάγεψε" με τις μουσικοκινητικές δράσεις του μαθητές/τριες και δασκάλους.

Όλοι μαζί συνεργάστηκαν, προβληματίστηκαν, βρήκαν τη λύση στο "Γρίφο" της "Μαγεμένης χώρας" έπαιξαν, χόρεψαν με τους ήρωες της ιστορίας και κινήθηκαν μέσα στην ιστορία του παραμυθιού που θα τους μείνει αξέχαστη!

Η μεγαλύτερη έκπληξη έμεινε για το τέλος καθώς οι εκπαιδευτικοί της Α' και Β' τάξης κ. Φωτεινή Σταθοπούλου και κ. Μαρία Γκοντζή, προετοίμασαν και παρουσίασαν μαζι με τα παιδιά τρεις μουσικοκινητικές δράσεις του παραμυθιού που καταχειροκροτήθηκαν από την ΕΦΑ Ευθυμία Μυλωνά και την Εκπ/κό Μουσικής Αγωγής Εύη Βέρρα.

Θερμές ευχαριστίες στον Δ/ντή του σχολείου κ. Γεώργιο Κίζιλη για την υποδοχή που μας επιφύλαξε, καθώς και στον Δ/ντή του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών κ. Γεώργιο Μαρκάκη και την Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Μιντιλογλίου κ. Κλεονίκη Δημητροπούλου για την υποστήριξη και τη θετική ενίσχυση της δράσης!

Εκπ/κοί 24ου Δ. Σ. Πατρών :Φωτεινή Σταθοπούλου, Μαρία Γκοντζή, Βαγγέλης Ρούλιας (εκπ/κός // στήριξης), Αλεξάνδρα Κόκα (εκπ/κός //στήριξης)

Η Συγγραφική ομάδα :Μυλωνά Ευθυμία, Αθανασία Νικολοπούλου, Μαρία Μπισμπίκη και η Εκπ/κός Μουσικής αγωγής Εύη Βέρρα!