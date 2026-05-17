Συναγερμός στην Ξάνθη: 17χρονη έπεσε από πεζογέφυρα

Γύρω στις 17:30 της Κυριακής σημειώθηκε περιστατικό στην πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ στην Ξάνθη, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, 17χρονη φέρεται να έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πεζογέφυρα.

Τις φωνές της νεαρής άκουσαν περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ οι δυνάμεις που έσπευσαν παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η νεαρή είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, σύμφωνα με το xanthinews.gr.