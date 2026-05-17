Δεν τα κατάφερε η Παναχαϊκή στους Γαργαλιάνους, ήττα 64-52- ΦΩΤΟ

41ο πρωτάθλημα National League 2 (τέταρτη κατηγορία)
Στον τελικό πλέι-οφ για την ανάδειξη του πρωταθλητή στον 1ο όμιλο της National League 2 αν και πάλεψε, δεν τα κατάφερε η Παναχαϊκή.
Ηττήθηκε το απόγευμα της Κυρακής στο κλειστό της Κυπαρισσίας 64–52 από τους Γαργαλιάνους με 64-52 οι οποίοι έκαναν το 3-2 στη σειρά και πήραν τον τίτλο στον όμιλο μαζί και την άνοδο στην National League 1.
Πλέον θα έχει και δεύτερη ευκαιρία μέσω νοκ-άουτ μπαράζ σε ουδέτερη έδρα κόντρα στους χαμένους των τελικών των άλλων τελικών στους ομίλους.
Στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο των Γαργαλιάνων η τοπική ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα στη National League 2 (1ος όμιλος) μετά την επικράτηση επί της Παναχαϊκής με 64-52.
Αναλυτικά ο αγώνας:
ΓΣ Γαργαλιάνων-Παναχαϊκή ΓΕ 64-52
Διαιτητές: Τσολάκος-Σπυρόπουλος-Ζιώγας
Δεκάλεπτα: 20-12, 35-25, 42-38, 64-52
Γαργαλιάνοι (Γκαβανόπουλος): Τασσόπουλος 12(2), Γυφτάκης 9, Δαμιανάκος 10(2), Γαβρίλης 12, Βουκίσεβιτς 17(3), Μακαριάδης 3, Καππής 1, Νικολιδάκης.
Παναχαϊκή (Λιόνας): Χατζόπουλος 16, Μπίρμπας 3, Οικονομίδης 11(2), Κανελλάκης 2, Τσιμίδης 13, Καραγγελής, Χρονόπουλος 2, Μοσχοβάκης, Χριστόπουλος 2, Νικολάου 3. Την αγωνιστική περίοδο 2026-27 οι Γαργαλιάνοι θα αγωνίζονται στη National League 1.
