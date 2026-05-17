Maestro: «Αντίο νησάκι μας» - Συγκινημένη η Κλέλια Ανδριολάτου

Η Κλέλια Ανδριολάτου αποχαιρέτησε το «Maestro» και τους Παξούς, μέσα από τα social media.

Εμφανώς συγκινημένη, η ηθοποιός μέσα από μία σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετά τους Παξούς καθώς ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο του «Maestro».

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, τη Μαρία Καβογιάννη και τον Ορέστη Χαλκιά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας».

Υπενθυμίζεται πως στη νέα σεζόν θα προστεθούν οι Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου, σε ρόλους που – όπως τονίζεται – θα φέρουν καίριες ανατροπές στην πλοκή και στις ζωές των πρωταγωνιστών.