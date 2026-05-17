Άγ. Ανάργυροι: Τι υποστήριξε η μητέρα των παιδιών που ζούσαν στο σπίτι-τρώγλη

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από το σπίτι – τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν μαζί με τους γονείς τους κάτω από εξαιρετικά άσχημες συνθήκες.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για εξετάσεις και φροντίδα.

Μετά από ανώνυμη καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Η υπόθεση αυτή, που έρχεται λίγο καιρό μετά το περιστατικό στο Περιστέρι, προκαλεί έντονη ανησυχία και σοκ για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε προηγηθεί ακόμη μία ανώνυμη αναφορά. Τότε αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην οδό Κέρκυρας στους Αγίους Αναργύρους, είχαν συνομιλήσει με τον πατέρα και του είχαν κάνει παρατηρήσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

«Είχα απλά να καθαρίσω δύο μέρες» – Οι ισχυρισμοί της 31χρονης μητέρας

«Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί στο σπίτι είχα απλά να καθαρίσω δυο μέρες, γι’ αυτό αντίκρισαν αυτές τις εικόνες. Εγώ δεν έχω δουλειά, μόνο ο άντρας μου δουλεύει. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε καλύτερο σπίτι. Τα παιδιά πήγαιναν κανονικά σχολείο», ισχυρίστηκε η 31χρονη μητέρα.