91η Super League: Ο χάρτης της σεζόν 2026-'27, απούσα η Παναχαϊκή 24 χρόνια

Μια στροφή πριν από το φινάλε των playouts, ο Αστέρας AKTOR κλείδωσε την παραμονή του στη Stoiximan Super League, με την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό να υποβιβάζονται στη Super League 2.

Τη θέση των βυσσινί και των λιονταριών πήραν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής που προβιβάστηκαν από τη δεύτερη κατηγορία και συμπλήρωσαν το παζλ του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα αποτελείται από 14 ομάδες (εκτός κι αν υπάρξει συγκλονιστική ανατροπή δεδομένων).

Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος. Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα οι εκπρόσωποι της επαρχίας.

Οι 14 ομάδες της σεζόν 2026/27

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός

Άρης

ΟΦΗ

Βόλος

Ατρομήτος

Κηφισιά

Παναιτωλικός

Αστέρας AKTOR

Καλαμάτα

Ηρακλής

Η Παναχαϊκή, φυσικά θα είναι απούσα για 24η συνεχόμενη χρονιά. Τελευταία της εμφάνιση την περίοδο 2002-'03... Και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα λείπει μέχρι και το 2029...

Αναλυτικά οι 30 μονάκριβες συμμετοχές της:

A/A ETOΣ ΘEΣH

1. 1953-1954 6η

2. 1955-1956 8η

3. 1956-1957 12η

4. 1957-1958 13η

5. 1969-1970 18η

6. 1971-1972 6η

7. 1972-1973 4η

8. 1973-1974 6η

9. 1974-1975 7η

10. 1975-1976 10η

11. 1976-1977 15η

12. 1977-1978 10η

13. 1978-1979 15η

14. 1979-1980 12η

15. 1980-1981 17η

16. 1982-1983 16η

17. 1984-1985 14η

18. 1985-1986 16η

19. 1987-1988 16η

20. 1990-1991 13η

21. 1991-1992 15η

22. 1992-1993 10η

23. 1993-1994 16η

24. 1995-1996 15η

25. 1996-1997 15η

26. 1997-1998 16η

27. 1999-2000 14η

28. 2000-2001 13η

29. 2001-2002 13η

30. 2002-2003 16η