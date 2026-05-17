91η Super League: Ο χάρτης της σεζόν 2026-'27, απούσα η Παναχαϊκή 24 χρόνια

Υποβιβάστηκαν Πανσερραϊκός και Λάρισα
Ο Αστέρας Tρίπολης κατάφερε να σωθεί και μαθηματικά με την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό να υποβιβάζονται στη Super League 2. Έτσι σχηματίστηκε ο χάρτης του επόμενου 91ου πρωταθλήματος Super League.
Μια στροφή πριν από το φινάλε των playouts, ο Αστέρας AKTOR κλείδωσε την παραμονή του στη Stoiximan Super League, με την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό να υποβιβάζονται στη Super League 2.
Τη θέση των βυσσινί και των λιονταριών πήραν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής που προβιβάστηκαν από τη δεύτερη κατηγορία και συμπλήρωσαν το παζλ του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα αποτελείται από 14 ομάδες (εκτός κι αν υπάρξει συγκλονιστική ανατροπή δεδομένων).
Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος. Παναιτωλικός, Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα οι εκπρόσωποι της επαρχίας.
Οι 14 ομάδες της σεζόν 2026/27
ΑΕΚ
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός
Άρης
ΟΦΗ
Βόλος
Ατρομήτος
Κηφισιά
Παναιτωλικός
Αστέρας AKTOR
Καλαμάτα
Ηρακλής
Η Παναχαϊκή, φυσικά θα είναι απούσα για 24η συνεχόμενη χρονιά. Τελευταία της εμφάνιση την περίοδο 2002-'03... Και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα λείπει μέχρι και το 2029...
Αναλυτικά οι 30 μονάκριβες συμμετοχές της:
A/A ETOΣ ΘEΣH
1. 1953-1954 6η
2. 1955-1956 8η
3. 1956-1957 12η
4. 1957-1958 13η
5. 1969-1970 18η
6. 1971-1972 6η
7. 1972-1973 4η
8. 1973-1974 6η
9. 1974-1975 7η
10. 1975-1976 10η
11. 1976-1977 15η
12. 1977-1978 10η
13. 1978-1979 15η
14. 1979-1980 12η
15. 1980-1981 17η
16. 1982-1983 16η
17. 1984-1985 14η
18. 1985-1986 16η
19. 1987-1988 16η
20. 1990-1991 13η
21. 1991-1992 15η
22. 1992-1993 10η
23. 1993-1994 16η
24. 1995-1996 15η
25. 1996-1997 15η
26. 1997-1998 16η
27. 1999-2000 14η
28. 2000-2001 13η
29. 2001-2002 13η
30. 2002-2003 16η
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr