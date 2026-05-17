Πάτρα: Ο Εμπορικός Σύλλογος για τον θάνατο του Σοφοκλή Κολαϊτη

Ο Εμπορικός Σύλλογος, με έντονη συγκίνηση και σεβασμό, "αποχαιρετά, έναν ευπατρίδη συμπολίτη μας, τον Σοφοκλή Κολαϊτη, πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου μας, που άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα με την προσφορά του στα κοινά της πόλης μας" όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Και προσθέτει: "Παράλληλα με την επιτυχή επαγγελματική του δραστηριοποίηση, είχε συνεχώς έντονη την συμμετοχή του και την ανιδιοτελή προσφορά του είτε ως Πρόεδρος του Συλλόγου μας είτε ως Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος μαζί με τις προσπάθειες του που πρωτοστατούσε για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και την ίδρυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου.

Καλό του ταξίδι στο φως".