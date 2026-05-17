Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για την απώλεια του Σοφοκλή Κολαΐτη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει την θλίψη του για την απώλεια του Σοφοκλή Κολαΐτη.

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο Σοφοκλής Κολαΐτης υπήρξε φίλος του, ήταν σεμνός, ευγενικός, εργατικός, δημιουργικός κι έτρεφε μεγάλη αγάπη για την πόλη.

Ήταν από τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας για την ίδρυση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης στην Πάτρα και αφήνει πίσω του έντονο το κοινωνικό του αποτύπωμα.

Ο Δήμαρχος εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια και σε όλους τους οικείους του εκλιπόντος.