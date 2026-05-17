Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε για τον πατέρα του που «έφυγε» από τη ζωή

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η οικογένειά του, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (16.05.2026), θέλοντας να αποχαιρετίσει τον πατέρα του. Παράλληλα, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος την επόμενη μέρα ανέβασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο και αναρωτήθηκε πώς θα μπορέσει η μητέρα του να συνεχίσει, αφού το ζευγάρι ήταν μαζί για 65 χρόνια.

«65 χρόνια ήταν μαζί… πως τη χωρίζεις μια ζωή;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και οι διαδικτυακοί του φίλοι του έστειλαν αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης.

«Πατέρα μου… Από τη Μεγάλη Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί…. Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια… Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου έγινε μπαμπά μου σ αγαπώ, τόσα πολλά σ’ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τα έκανα καρπούζια.. μου είπες όχι πεπόνια!

Όσοι σε ξέρουνε δε σε έκαναν για 86 χρονών…τουλάχιστον 70… Τρελό DNA μας κληρονόμησες… Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θα έχεις βρει την καλύτερη θέση… πάντα είχες την καλύτερη θέση… στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στα έχω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος», είχε γράψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον θάνατο του πατέρα του.