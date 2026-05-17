Δυτ. Αχαΐα: Γνώριμος στην Αστυνομία ο άνδρας με το αλυσοπρίονο που έσπειρε τον πανικό στο Μετόχι

Γνωστό πρόσωπο στις Αρχές φέρεται να είναι ο άνδρας που σκόρπισε τον πανικό το πρωί της Κυριακής στο Μετόχι Αχαΐας, κυκλοφορώντας στους δρόμους του χωριού με αλυσοπρίονο στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει απασχολήσει τις Αστυνομικές Αρχές και στο παρελθόν με περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, με κατοίκους να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία για τη συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιαίτερα έντονη ψυχολογική κατάσταση, προκαλώντας φόβο και ανησυχία στους κατοίκους.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον άνδρα, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λήξει το συμβάν χωρίς τραυματισμούς ή περαιτέρω κίνδυνο για την περιοχή.

Οι έρευνες για το συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη.