Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο γυναίκες νεκρές στη Ρόδο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο γυναίκες νεκρ...

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν σήμερα στις 15:30 από ΙΧ αυτοκίνητο δύο γυναίκες, το όχημα των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που μετέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

ΦΩΤΟ από τη dimokratiki.gr

Ειδήσεις Τώρα

Οργή στην Πάτρα για τον βανδαλισμό του μνημείου των δύο νέων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Αρέθα- «Απαιτούμε σεβασμό»

Η στιγμή που αυτοκίνητο «θερίζει» πεζούς στη Μόντενα- BINTEO

Κοζάνη: Στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ρόδος Θανατηφόρο Τροχαίο
Ειδήσεις
Κοινωνία
[" \u03a1\u03cc\u03b4\u03bf\u03c2","\u0398\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03b7\u03c6\u03cc\u03c1\u03bf \u03a4\u03c1\u03bf\u03c7\u03b1\u03af\u03bf"]
831366
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις