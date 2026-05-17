Οργή στην Πάτρα για τον βανδαλισμό του μνημείου των δύο νέων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Αρέθα- «Απαιτούμε σεβασμό»

Απόψε στις 21:00, στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών με την οδό Αρέθα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Πάτρας συγκεντρώνονται σε κοινή έκφραση αγανάκτησης και θλίψης, μετά τον βανδαλισμό του εικονοστασίου που τιμούσε τη μνήμη του Γιάννη και του Γιώργου.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η μητέρα του Γιάννη, Σόνια Διονυσοπούλου, η οποία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την οδύνη και την οργή της, καλώντας τον κόσμο να σταθεί δίπλα στις οικογένειες. «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν ζητάμε μόνο απαντήσεις, απαιτούμε σεβασμό στη μνήμη των παιδιών μας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το εικονοστάσι, που βρισκόταν στο σημείο όπου οι δύο νεαροί φίλοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, αποτελούσε τόπο μνήμης και συγκίνησης για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ο βανδαλισμός του έχει προκαλέσει σοκ και έντονη αγανάκτηση στην Πάτρα.

Παρά τη θλίψη, οι οικογένειες δηλώνουν αποφασισμένες να αποκαταστήσουν το μνημείο στο ίδιο σημείο, ώστε η μνήμη του Γιάννη και του Γιώργου να παραμείνει ζωντανή.