Η στιγμή που αυτοκίνητο «θερίζει» πεζούς στη Μόντενα- BINTEO

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει και συνελήφθη από την αστυνομία.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά, ενώ δύο υπέστησαν ακρωτηριασμούς στα πόδια, όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς στην ιταλική πόλη Μόντενα το Σάββατο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Otro ángulo del atentado en Módena, Italia. <a href="https://t.co/soJBwrYUPR">https://t.co/soJBwrYUPR</a> <a href="https://t.co/r0h3U2ZjXy">pic.twitter.com/r0h3U2ZjXy</a></p>— Dani Lerer (@danilerer) <a href="https://twitter.com/danilerer/status/2055727976340189315?ref_src=twsrc%5Etfw">May 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ελ Κουντρί είναι κάτοχος πτυχίου οικονομικών και είναι άνεργος, δήλωσαν οι αρχές.

Αναγνωρίστηκε ως ο Σαλίμ Ελ Κουντρί, ένας 31χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς που γεννήθηκε στο Μπέργκαμο και τώρα ζει στην επαρχία της Μόντενα. Ήταν γνωστός στους αξιωματούχους για ψυχικές διαταραχές.

Συνελήφθη και ανακρίθηκε, καθώς οι ερευνητές προσπαθούσαν να προσδιορίσουν εάν ενήργησε σκόπιμα.

Δεν υπήρχε άμεση ένδειξη ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ, δήλωσαν οι ερευνητές σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ του Σαββάτου.

Δεν προέκυψαν δεσμοί με εξτρεμιστικές ομάδες.

Ο δήμαρχος Massimo Mezzetti είπε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε στο δραματικό δυστύχημα, αλλά τέσσερα θύματα ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Είπε ότι μια γυναίκα καρφώθηκε σε μια βιτρίνα και χρειάστηκε τον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Μόντενα και της Μπολόνια, μεταξύ άλλων με ελικόπτερο για τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις.

Ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, κραδαίνοντας μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμούς, με πολίτες να προσπαθούν να τον σταματήσουν. Χάρη στην ηρωική προσπάθεια ενός πολίτη, του Luca Signorelli, φτάνοντας οι αστυνομικοί κατάφεραν αν συλλάβουν τον 31χρονο.