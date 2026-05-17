Eurovision 2026: Θερμή υποδοχή για τον Akyla και την ελληνική αποστολή στην Αθήνα

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής (17/05) ο Akylas και η ελληνική αποστολή που συμμετείχε στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Εμφανώς συγκινημένος ο Akylas ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που τού έδειξε, για να εισπράξει το θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν.

Όσον αφορά την εμφάνισή του στον τελικό, είπε πως έδωσε το 100% του εαυτού του, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τα επόμενα βήματά του και το νέο του άλμπουμ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.