Κοζάνη: Στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό

Τραγική κατάληξη είχαν οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης (6/5), καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) εντοπίστηκε νεκρός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο ηλικιωμένος έφυγε από τα Σέρβια Κοζάνης για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο χωριό και στις γύρω περιοχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

«Λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε»

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» στο Μega, η σύζυγος του Στέργιου, Σταματία Βλάχου, περιέγραψε δακρυσμένη τι έγινε την ημέρα που εξαφανίστηκε: «Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου κάθεται εδώ στην καρέκλα. Του λέω πάω μέσα να δω το φαγητό, να κλείσω την κουζίνα και ξαναβγαίνω. Όταν ξαναβγήκα δεν τον ξαναείδα. Ανησυχήσαμε, έψαχνε ο κόσμος όλος, χαμός γινόταν, δεν κοιμηθήκαμε. Μικρά φώναζαν "Στέργιο, Στέργιο που είσαι". Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί, αλλά τίποτα»

Η κ. Βλάχου επεσήμανε πως είναι παντρεμένοι από το 1969. «Ακόμα κοιτάζω, νομίζω θα τον δω γύρω-γύρω, λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε», είπε συντετριμμένη.

Η εγγονή του, Σταματία Δανηλοπούλου: είπε: «Πίστευα ότι θα τον βρίσκαμε από την πρώτη ώρα που πήγαμε και ψάξαμε, ότι ήταν κάπου εδώ κοντά, δεν πίστευα ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Πήγαμε σε όλους τους πιθανούς δρόμους που θα μπορούσε να ακολουθήσαμε δε βρήκαμε τίποτα. Ψάξαμε το χωριό γύρω γύρω με τους συχωριανούς. Η γιαγιά έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία ότι αγνοείται. Ψάχνουμε και δε μπορούμε να βγούμε τίποτα».

Φίλος του Στέργιου, Θανάσης Μπλαντας, δήλωσε: «ήταν ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος, ήταν άνθρωπος της αγοράς, έβγαινε στα παζάρια, στις λαϊκές τα τελευταία χρόνια. Είχε καλή σωματική κατάσταση, τον καμαρώναμε όταν χόρευε. Ήταν καλός περιπατητής, πήγαινε και στο ΚΑΠΗ, είχε πολλές δραστηριότητες και μας λυπεί που ο άνθρωπος αγνοείται, τον ψάχνουμε όλοι».

«Είδαμε όλα τα δεδομένα από όλες τις κάμερες, δεν είδαμε κάποια κίνηση, κάποια παρουσία ανθρώπου ή περιπατητή», τόνισε.