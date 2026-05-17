Το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μεγάλη Πανκαλαβρυτινή – Παναιγιάλεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό

Το Επιμελητήριο Αχαΐας έδωσε το «παρών» στη μεγάλη Πανκαλαβρυτινή – Παναιγιάλεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στον κόμβο της Πούντας Διακοφτού, με αφορμή την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Τάκης Βασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής Δήμος Βαρβιτσιώτης, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος ΓΕΜΗ Γιώργος Σακελλαρόπουλος, καθώς και πλήθος μελών του φορέα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της επιχειρηματικής κοινότητας για τις επιπτώσεις της διακοπής της γραμμής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επαναλαμβάνει την έντονη ανησυχία του για την αναστολή των δρομολογίων, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα στις περιοχές των Καλαβρύτων και της Ανατολικής Αιγιάλειας. Οι τοπικές οικονομίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον κύκλο εργασιών που διαμορφώνει η λειτουργία του Οδοντωτού, με επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού και εμπορίου να πλήττονται άμεσα από τη μείωση της επισκεψιμότητας.

Η απόφαση για αναστολή δρομολογίων, με επίκληση ζητημάτων ασφάλειας, αναδεικνύει την ανάγκη για συνολική και αποτελεσματική διαχείριση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή αναγνώριση. Η ασφάλεια επιβατών και προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη, ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη διαρκή υποβάθμιση ή τη λειτουργική απαξίωση του Οδοντωτού. Η συντήρηση και η θωράκιση της γραμμής αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, ενώ η διακοπή της λειτουργίας δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως λύση, αλλά ως ένδειξη ελλιπούς σχεδιασμού.

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος δεν αποτελεί απλώς ένα συγκοινωνιακό δρομολόγιο, αλλά ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού και της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής. Η πλήρης αναστολή του δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο διαχείρισης προβλημάτων και οφείλει να τεκμηριώνεται επιστημονικά ως απολύτως αναγκαίο μέτρο ασφαλείας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά την άμεση και συντεταγμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σαφή χρονοδιαγράμματα για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία της γραμμής, μακριά από λογικές παρατεταμένης αδράνειας και «λουκέτου».