Πάτρα: Αποχαιρετιστήρια συνάντηση για τα πληρώματα της άσκησης ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026 με πρωτοβουλία της Περιφέρειας

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της άσκησης την περασμένη Πέμπτη 14 Μαϊου, το βράδυ της Παρασκευής οι συμμετέχοντες στην άσκηση και οι οικογένειές τους βρέθηκαν στην βραδιά που είχε οργανωθεί προς τιμήν τους από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαϊας κ. Φωκίωνα Ζαϊμη.

Την ευκαιρία να γνωρίσουν και την φιλοξενία της περιοχής μας έδωσε στα ελληνικά και φιλοξενούμενα πληρώματα της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026, που φέτος διεξήχθη στην 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

"Από την πλευρά μας είναι το λιγότερο που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε όταν βρίσκονται στην περιοχή μας οι άνθρωποι στους οποίους έχουμε εναποθέσει την ασφάλεια των χωρών μας και την διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους" δήλωσε ο κ. Ζαϊμης, αναφέροντας πως "στην άσκηση συμμετείχαν περισσότερα από 50 αερσοκάφη και ελικόπτερα από ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Έχοντας ολοκληρώσει αυτές τις δέκα ημέρες της απαιτητικής συμμετοχής τους στην άσκηση που φιλοξενήθηκε στην περιοχή μας, θεωρήσαμε δική μας υποχρέωση να συνδράμουμε ώστε οι συμμετέχοντες να κλείσουν την παραμονή τους στην περιοχή με έναν ευχάριστο τρόπο μαζί με τις οικογένειές τους στην όμορφη Πάτρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες στην άσκηση. Τους ευχαριστούμε που συνεργάστηκαν αρμονικά για την επιτυχία της άσκησης και βέβαια για την μαχητικότητα και την προσφορά τους".

Να σημειωθεί ότι στην άσκηση ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026 συμμετείχαν αεροσκάφη από την Ελλάδα και από Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία.