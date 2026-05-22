Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 23 Μαΐου 2026.

ΚΡΙΟΣ Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετικό για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

ΤΑΥΡΟΣ Το πλανητικό σκηνικό φέρνει εντάσεις και σημαντικές λογομαχίες, είτε με μέλη της οικογένειας σας, είτε με φιλικό πρόσωπο. Θα πρόκειται για σύγκρουση μεγατόνων που μπορεί να προκαλέσει διακοπή σχέσεων. Στα επαγγελματικά σας η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά είναι μεν σημαντικοί παράγοντες, πρέπει όμως να ξέρετε και προς τα πού οδηγείτε την καριέρα σας. Βάλτε στόχους και ακολουθήστε σταθερή πορεία.

ΔΙΔΥΜΟΙ Η μέρα φέρνει μια πιο ήπια, στοχαστική ενέργεια που ενθαρρύνει τη συναισθηματική διαύγεια, την ήρεμη αποδοχή και την εσωτερική ισορροπία. Πολλά άτομα μπορεί να βιώσουν μια μετατόπιση από την ένταση στην ήρεμη κατανόηση, καθιστώντας την ιδανική στιγμή για να απελευθερώσουν συναισθηματικά βάρη και να αποκτήσουν προοπτική. Η υπομονή και η στοχαστική παρατήρηση θα οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα από το να βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Το πλανητικό σκηνικό θα τονώσει την αυτοπεποίθηση σας και θα σας κάνει πιο αισιόδοξους για το μέλλον. Η προσωπική σας ζωή θα είναι πιο αρμονική τώρα και οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες θα παρουσιάσουν βελτίωση. Είναι μια ευνοϊκή χρονική στιγμή για να ανανεωθείτε ή να ανανεώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί πια στην ζωή σας.

ΛΕΩΝ Έχετε τονωμένη αυτοπεποίθηση και πιστεύετε ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια σας. Προσοχή όμως, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα… Κάποια μικρή αδιαθεσία ίσως σας ταλαιπωρήσει κατά την διάρκεια της μέρας. Ξεκουραστείτε και φροντίστε τον οργανισμό σας για να μην αφήσετε περιθώρια για επιδείνωση της κατάστασης σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Έχετε την ανάγκη για ερωτικές περιπέτειες, ίσως και μια νέα συναισθηματική σχέση, εάν είστε αδέσμευτοι. Ίσως να βρεθεί στον δρόμο σας ένα άτομο που θα σας κινήσει την περιέργεια… Στα επαγγελματικά, η αναγνώριση των προσπαθειών σας που τόσο καιρό ελπίζατε, σήμερα μπορεί να γίνει γεγονός! Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ύψη και από εκεί ψηλά προγραμματίζετε τις επόμενες κινήσεις σας.

ΖΥΓΟΣ Κάποια εμπόδια που θα ορθώσουν μπροστά σας ανταγωνιστές σας να μην σας πτοούν. Κάντε την δουλειά σας όσο καλύτερα μπορείτε και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αποφύγετε να εκφράσετε την άποψη σας ή να ενεργήσετε βιαστικά! Ενδεχομένως να προκύψουν οριστικές ρίξεις και να το μετανιώσετε αργότερα. Δώστε βάρος στη σωματική και στην ψυχική σας υγεία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Προσπαθήστε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομα που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

ΤΟΞΟΤΗΣ Είναι μια μέρα που φέρνει κριτική σκέψη και χωρίς μια παραγωγική απασχόληση του μυαλού σας, μπορεί να βυθιστείτε σε μαύρες σκέψεις και να διολισθαίνετε στην κατάθλιψη. Σκληρά ή επικριτικά λόγια ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις σας και να σας οδηγήσουν σε απομόνωση ή και απόρριψη. Είναι ωστόσο η σωστή χρονική στιγμή να καταπιαστείτε με ζητήματα που απαιτούν συγκέντρωση, υπομονή και ορθή κρίση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Η μέρα θα σας δώσει εξαιρετική ενέργεια αλλά και μια δόση σοφίας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Προβλήματα συναισθηματικής φύσης μπορούν να επιλυθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσέξτε την υγεία σας σήμερα, γιατί υπάρχουν και οι γρύπες. Προληπτικά πάρτε καμία βιταμίνη, μήπως και προλάβετε τα χειρότερα. Από σήμερα μέχρι το τέλος του μήνα φανείτε συνετοί αναφορικά με την υγεία σας και την φυσική σας κατάσταση…

ΙΧΘΕΙΣ Εστιάστε την ενέργεια σας στο να δημιουργήσετε καινούργιες συνδέσεις και επαφές, που θα προωθήσουν το έργο ή τις ιδέες σας και θα μπορούσαν να σας ανοίξουν καινούργιες πόρτες για μια μελλοντική ανοδική επαγγελματική πορεία. Η μέρα προσφέρεται επίσης για καινούργια δημιουργικά έργα, που θα μπορούσαν να σας βάλουν επαγγελματικά στον χάρτη και να προσελκύσετε την προσοχή ενός ευρύτερου κοινού.