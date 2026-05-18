Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 19 Μαΐου 2026.

ΚΡΙΟΣ Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα, χρονιάρες μέρες που είναι, και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.

ΤΑΥΡΟΣ Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη ολοκλήρωση μιας προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

ΛΕΩΝ Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα, κάτι που σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

ΖΥΓΟΣ Το σημερινό σας ωροσκόπιο δίνει έμφαση στη μετάβαση από την ενεργή επικοινωνία και την αυτο-ανάλυση προς τη συναισθηματική γείωση και την υλική σταθερότητα. Η ενέργεια μετακινείται από την πνευματική ή διαισθητική εξερεύνηση προς την εστίαση στο σπίτι, την οικονομική ασφάλεια και τα πρακτικά οικογενειακά ζητήματα. Είναι μια μέρα για να εξισορροπήσετε την εσωτερική σας ευαισθησία με πειθαρχημένες ενέργειες και σαφή επικοινωνία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Θα αναλάβετε επιπλέον αρμοδιότητες σήμερα, κάτι που σημαίνει επιπλέον δουλειά και υποχρεώσεις… Σας περιμένουν όμως σπουδαία επιτεύγματα. Σε προσωπικό επίπεδο σας προσελκύουν τα παράδοξα και τα παράτολμα και μάλιστα σε πνευματικό επίπεδο. Αποφύγετε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε και δεν μπορείτε να ελέγξετε, για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι χωρίς να το καταλάβετε…

ΤΟΞΟΤΗΣ Η αισιοδοξία θα σας κάνει να παρατηρήσετε κάτι νέο που εμφανίζεται στην ζωή σας. Τακτοποιήστε οικονομικές εκκρεμότητες και θέματα περιουσιακά. Μη διαφωνήσετε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, θα είναι εις βάρος σας. Δημιουργική σκέψη και αποφασιστικότητα στον χειρισμό των καταστάσεων που θα προκύψουν θα χρειαστεί να επιδείξετε σήμερα. Μην ενεργείτε όμως με βάση τα στενά προσωπικά σας συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο πλαίσιο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως να μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

ΙΧΘΕΙΣ Ίσως να αισθάνεστε λίγη μοναξιά ή απογοήτευση από τους ανθρώπους. Δεν είναι καλή η σκέψη να αποτραβηχτείτε και να κλειστείτε στον εαυτό σας. Είναι ενδεχομένως μια ιδανική μέρα να στρέψετε την προσοχή σας στον εαυτό σας και να φροντίσετε για την χαλάρωση και την αναγέννηση σας. Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας σας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς διάλειμμα…