Μόντενα: Για «σφαγή» κατηγορείται ο Μαροκινός οδηγός που παρέσυρε πεζούς

Δύο από τους τραυματίες που στόχευσε χθες οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων.

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών, η οποία συμπιέσθηκε μεταξύ του ΙΧ και βιτρίνας καταστήματος. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα. Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι.