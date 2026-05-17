Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

«Από τα 16 Συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως βρίσκεται στο συνέδριο «ως ένας από τους 3.200 συνέδρους και παρατηρητές» που, όπως είπε, έδωσαν πνοή στα σχέδια της παράταξης για το μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είδε «στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη», δίνοντας από την αρχή της ομιλίας του τον τόνο της πολιτικής αυτοπεποίθησης με την οποία η κυβέρνηση προσέρχεται στην επόμενη περίοδο. Όπως είπε, μέσα από τις συζητήσεις του με στελέχη από όλη τη χώρα διαπίστωσε «υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία επτά χρόνια», αλλά και «αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα πρέπει να γίνουν».

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος έθεσε ευθέως τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας, τονίζοντας ότι «μόνο μέσα από αυτή περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030»

Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο άνοιγμα της ομιλίας του στο 16ο Συνέδριο του κόμματος, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης αλλά και τη δική του διαδρομή στην ηγεσία της.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει «υγιής προβληματισμός» για το πώς η κυβέρνηση και η παράταξη μπορούν να γίνουν καλύτερες και να διορθώσουν αστοχίες. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι είδε «στα μάτια όλων» την πεποίθηση πως η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους «που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη». Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος έστειλε, επίσης, μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «πιο ενωμένη από ποτέ». «Την Ιστορία τη γράφουν μόνον οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες», ανέφερε, για να προσθέσει πως «όταν η ΝΔ ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα» και πως «όταν η ΝΔ νικά, νικά και η πατρίδα».

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την Ελλάδα ως «ένα απέραντο εργοτάξιο», σημειώνοντας ότι πλέον «έχει έρθει η ώρα» τα έργα αυτά να εγκαινιαστούν σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενέργεια, την οποία χαρακτήρισε «δυνατό χαρτί» για την οικονομική και γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επιχείρησε να χαράξει τη διαχωριστική γραμμή με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι αυτό που ξεχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία είναι η δυνατότητά της να κοιτάζει «κατάματα» και να αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, από το δημογραφικό και την τεχνητή νοημοσύνη έως τις γεωπολιτικές κρίσεις.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επέμεινε στον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως ανοιχτού κόμματος, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης προς το κομματικό ακροατήριο. «Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ είναι «ορμητήριο δράσης» και «ένα κόμμα που δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια». Όπως πρόσθεσε, «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία συνέδεσε με την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει χρέος να υπενθυμίζει τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, σημειώνοντας πως «τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές». Χαρακτήρισε, μάλιστα, «εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή» να μη μεταφερθεί στην επόμενη γενιά ένα νέο μεγάλο χρέος.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ακόμη «πολλή δουλειά» μπροστά της. Διαχώρισε, μάλιστα, τη λειτουργία του κόμματος από το κυβερνητικό έργο, τονίζοντας ότι οι υπουργοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία, όπως είπε, «θα τα δείτε να εγκαινιάζονται και θα είναι εκατοντάδες».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι «χρέος μας είναι να λέμε και μεγάλα όχι». Όπως πρόσθεσε, η Νέα Δημοκρατία «δεν πρόκειται να ενδώσει στους πειρασμούς της παροχολογίας».

Η «Συμφωνία Αλήθειας» γίνεται «Συμβόλαιο Αποτελέσματος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τον στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας, τονίζοντας ότι «κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη» και ότι η «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες πρέπει πλέον να ξαναγραφτεί ως «Συμβόλαιο Αποτελέσματος».

«Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο, που θα μας οδηγήσει μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, «πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία: να κερδίσουμε τρεις τετραετίες», προσθέτοντας ότι έχει εμπιστοσύνη «όχι μόνο στις δυνατότητες της παράταξής μας, αλλά και στην κρίση των πολιτών».

Παράλληλα, περιέγραψε έναν «Οδικό Χάρτη» με τρεις προορισμούς: «πρώτος είναι η ευημερία που θα φτάνει σε όλους», «δεύτερος μια πατρίδα ασφαλής» και «τρίτος η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής», με αιχμή «ένα νέο Σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις».

«Κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι, «ενώ εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοί μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν».

Όπως ανέφερε, «κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015» και «άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981», την ώρα που, όπως είπε, η κοινωνία ζητά «Σταθερότητα και Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια».

Παράλληλα, τόνισε ότι τη Νέα Δημοκρατία «δεν την αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος», καθώς «η ΝΔ είναι πρώτη» και η πρωτιά, όπως είπε, είναι «ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα».

Σε υψηλούς τόνους, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αφήνει «αιχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ τους λαϊκιστές» και παραδίδει «στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ».