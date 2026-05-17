Πάτρα: Βανδάλισαν το μνημείο των δυο παιδιών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο- Συγκέντρωση απόψε στην Αρέθα

Το εικονοστάσι βρισκόταν στη διασταύρωση της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών με την οδό Αρέθα , στο σημείο όπου οι δύο φίλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή, αποτελώντας τόπο μνήμης και συγκίνησης για συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής.

Σοκ και έντονη αγανάκτηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας ο βανδαλισμός του μνημείου που είχε τοποθετηθεί στη μνήμη του Γιάννη και του Γιώργου, των δύο νεαρών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Η μητέρα του Γιάννη, Σόνια Διονυσοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την οδύνη και την οργή της για την πράξη βεβήλωσης, καλώντας τον κόσμο σε συγκέντρωση στο σημείο απόψε στις 21:00.

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν ζητάμε μόνο απαντήσεις, απαιτούμε σεβασμό στη μνήμη των παιδιών μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά της, ζητώντας τη στήριξη φίλων, γνωστών και πολιτών της Πάτρας.

Παρά τη θλίψη που προκάλεσε το περιστατικό, οι οικογένειες των δύο παιδιών δηλώνουν αποφασισμένες να αποκαταστήσουν το μνημείο στο ίδιο σημείο, ώστε η μνήμη του Γιάννη και του Γιώργου να παραμείνει ζωντανή.