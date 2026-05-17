Ανδρέας Κατσανιώτης: Από την εθνική συμφιλίωση στην εθνική επιβίωση

Την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να ανοίξει έναν νέο κύκλο ιδεολογικής και προγραμματικής επεξεργασίας, με κεντρικό πρόταγμα την εθνική επιβίωση, την παραγωγή, την ιδιοκτησία, τη φθηνή ενέργεια και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ανέδειξε στην παρέμβασή του ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε για να απαντήσει σε μια μεγάλη ανάγκη της εποχής της: την εθνική συμφιλίωση, τη θεσμική σταθερότητα, την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Όπως σημείωσε, πενήντα χρόνια μετά, η αποστολή της παράταξης αλλάζει, καθώς το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο η σταθερότητα ή η διαχείριση, αλλά «πώς θα επιβιώσει ο Ελληνισμός στον 21ο αιώνα, όχι μόνο ως κράτος, αλλά ως κοινωνία, ως παραγωγική δύναμη, ως οικογένεια, ως περιφέρεια, ως έθνος με συνέχεια».

Στην παρέμβασή του τόνισε ότι τα μεγάλα ζητήματα της εποχής —η ερήμωση της περιφέρειας, η αδυναμία των νέων να αποκτήσουν κατοικία, η πίεση στη μεσαία τάξη, η δυσκολία της οικογένειας, το κόστος ενέργειας και η έλλειψη χρηματοδότησης για αγρότες και μικρομεσαίους— δεν είναι απλώς κοινωνικά προβλήματα, αλλά ζητήματα εθνικής επιβίωσης.

Ο Βουλευτής Αχαΐας έθεσε τρεις κεντρικές μεταβάσεις που, όπως είπε, πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός νέου εθνικού σχεδίου:

Πρώτον, από την απορρόφηση στην εθνική απόδοση και ανάπτυξη.

Ο κ. Κατσανιώτης επισήμανε ότι δεν αρκεί η χώρα να πανηγυρίζει για την απορρόφηση πόρων. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν οι πόροι έγιναν παραγωγή, δουλειές, εξαγωγές, μεταποίηση, κατοικίες για νέες οικογένειες και ζωή στην περιφέρεια. «Η απορρόφηση είναι λογιστικός δείκτης. Η απόδοση είναι εθνικό αποτέλεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεύτερον, από την καθαρή ενέργεια στη φθηνή και προσβάσιμη ενέργεια.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική, υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να μετατραπεί σε εθνικό πλεονέκτημα και όχι σε νέο βάρος για την παραγωγή. «Η καθαρή ενέργεια πρέπει να γίνει φθηνή ενέργεια και να φτάσει στον παραγωγό, στον αγρότη, στον βιοτέχνη, στη μεταποίηση και στο νοικοκυριό», ανέφερε.

Τρίτον , από τη διάσωση των τραπεζών στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Ο κ. Κατσανιώτης τόνισε ότι οι πολίτες πλήρωσαν ακριβά τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και πλέον οι τράπεζες οφείλουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Όπως είπε, δεν μπορεί ο μικρομεσαίος, ο νέος επιχειρηματίας και ο αγρότης να μένουν εκτός πρόσβασης σε κεφάλαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ιδεολογικής ανανέωσης της παράταξης. Ανέδειξε τη διαφορά ανάμεσα στη σοσιαλιστική σκέψη, η οποία —όπως είπε— βλέπει συχνά την κοινωνία ως άθροισμα ομάδων που διεκδικούν από το κράτος, και στη συντηρητική παράδοση, η οποία οφείλει να βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο μέσα σε κοινότητα, ως εργαζόμενο, οικογενειάρχη, ιδιοκτήτη, παραγωγό και πολίτη με ευθύνη απέναντι στη συνέχεια της πατρίδας.

«Οι σοσιαλιστές οργανώνουν αιτήματα. Εμείς οφείλουμε να οργανώνουμε συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι, σε έναν κόσμο που αλλάζει βαθιά, όπως είχε προβλέψει ο Παναγιώτης Κονδύλης, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να απαντήσει μόνο με διαχείριση, επιδόματα ή επικοινωνία. Χρειάζεται, όπως είπε, «ένα μεγάλο κέντρο σκέψης για το μέλλον αυτής της παράταξης», έναν χώρο ιδεολογικής, πολιτικής και προγραμματικής επεξεργασίας, που θα μπολιάσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία με ιδέες για τον νέο κόσμο.

«Πατρίδα χωρίς παραγωγή δεν στέκεται. Ανάπτυξη χωρίς ιδιοκτησία δεν ριζώνει. Κοινωνία χωρίς οικογένεια δεν συνεχίζεται. Και παράταξη χωρίς ιδέες δεν οδηγεί», κατέληξε.