Ψήφισμα του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, για την είδηση του θανάτου του Σοφοκλή Κολαΐτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την είδηση του θανάτου του κ. Σοφοκλή Κολαΐτη, συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε:

Να εκφρασθούν εγγράφως τα συλλυπητήρια στους οικείους του.

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.

Να κατατεθεί ποσό αντί στεφάνου στον Σύλλογο ΦΛΟΓΑ.

Ο Σοφοκλής Κολαΐτης υπήρξε ένας άνθρωπος της δημιουργίας και της παραγωγής, της συνεργασίας και του διαλόγου, που προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ευρύτερα στην κοινωνία, και στη επιχειρηματικότητα.

Διατέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ για 19 χρόνια κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου για την εργατικότητα και την ευγένειά του, αφήνοντας έντονο το στίγμα του.