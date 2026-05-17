Ψήφισμα του ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, για την είδηση του θανάτου του Σοφοκλή Κολαΐτη

Ο εκλιπών διατέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ για 19 χρόνια
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την είδηση του θανάτου του κ. Σοφοκλή Κολαΐτη, συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε:
Να εκφρασθούν εγγράφως τα συλλυπητήρια στους οικείους του.
Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο.
Να κατατεθεί ποσό αντί στεφάνου στον Σύλλογο ΦΛΟΓΑ.
Ο Σοφοκλής Κολαΐτης υπήρξε ένας άνθρωπος της δημιουργίας και της παραγωγής, της συνεργασίας και του διαλόγου, που προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ευρύτερα στην κοινωνία, και στη επιχειρηματικότητα.
Διατέλεσε Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ για 19 χρόνια κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση του επιχειρηματικού κόσμου για την εργατικότητα και την ευγένειά του, αφήνοντας έντονο το στίγμα του.
