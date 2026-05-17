Μετόχι Αχαΐας: Άνδρας κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση με αλυσοπρίονο στους δρόμους του χωριού

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο χωριό Μετόχι Αχαΐας, όταν άνδρας φέρεται να κινούνταν στους δρόμους κρατώντας αλυσοπρίονο, προκαλώντας φόβο και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, με κατοίκους να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές για τη συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιαίτερα έντονη ψυχολογική κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λήξει το συμβάν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κίνδυνος για τους κατοίκους.

Πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές με περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς.

Οι έρευνες για το συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη.