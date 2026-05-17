Eurovision: Η Δανία «υιοθέτησε» τον μοναχικό Βρετανό διαγωνιζόμενο

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδεικνύει μία σειρά αρνητικών ρεκόρ τα τελευταία χρόνια στην σκηνή της Eurovision.

Φέτος κατάφερε να τερματίσει στην τελευταία θέση, για 3η φορά στην ιστορία του, συγκεντρώνοντας μάλιστα μηδέν βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού.

Σε ένα βίντεο από τον χώρο όπου βρίσκονταν οι αποστολές των διαγωνιζόμενων χωρών κατά τη διάρκεια του τελικού, έχει γίνει viral με πρωταγωνιστή τον Βρετανό εκπρόσωπο.

Αν και η εικόνα είναι αρκετά θλιβερή, με τον Βρετανό διαγωνιζόμενο Sam Battle (Look Mum No Computer) να κάθεται στο τραπέζι του, εντελώς μόνος του, χωρίς κανέναν άλλο μέλος της βρετανικής αποστολής κοντά του στη διάρκεια της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, μία κίνηση της Δανίας απέδειξε πως η Eurovision είναι μία μουσική γιορτή, χωρίς συγκρούσεις, κακίες και μίση.



Η εκπρόσωπος της Δανίας, πλησιάζει τον Βρετανό και τον προσκαλεί στο τραπέζι τους, που βρίσκεται δίπλα, ώστε να μην είναι μόνο τους. Ο Sam αποδέχεται την πρόσκληση, και τώρα στο διαδίκτυο οι χρήστες τον έχουν «κηρύξει» επίσημα Δανό, ενώ κατακεραυνώνουν την στάση της αποστολής απέναντι στον τραγουδιστή.