Akylas: «Αυτό που έζησα ήταν μαγικό, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε»

Μία ώρα πριν φύγει από η Βιέννη και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα, ο Akylas σε ανάρτησή του στο Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο και επαναλαμβάνοντας πολλές φορές για τη Eurovision πως «αυτό που έζησα είναι μαγικό».

Μέσα στο βίντεο ο Akylas μιλώντας μέσα από το ξενοδοχείο, όπου διέμεινε στη Βιέννη είπε αρχικά «λοιπόν είναι επτά η ώρα το πρωί, είμαι στη Βιέννη, σε μία ώρα φεύγουμε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό εννοείται γιατί έχω υπερένταση. Αυτό που έζησα ήταν μαγικό.

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι παντοτινά ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα αυτούς τους πέντε μήνες. Ήταν ένα πυροτέχνημα. Πήγα σε άλλες χώρες, παράλληλα τελείωσα το πρώτο μου άλμπουμ, στήσαμε το τουρ που είναι να γίνει το καλοκαίρι, συνεντεύξεις. Χάος… Ήταν μαγικό όλο αυτό».

Δεν έκρυψε ο πως το αποτέλεσμα του προκάλεσε στενοχώρια και στάθηκε ιδιαίτερα στα μηνύματα αγάπης που του έστειλαν, τα οποία μετρίασαν την απογοήτευσή του. Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Βέβαια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου γιατί στενοχωρήθηκα λίγο, κυρίως γιατί δεν ήθελα να στενοχωρήσω εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κινητό μου μετά τα αποτελέσματα, δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντικρίσω. Βέβαια, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και σας ευχαριστώ γι’ αυτό γιατί μου γλύκαναν την καρδούλα. Όλη η ομάδα δούλεψε πολύ γι’ αυτό το πρότζεκτ, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Βέβαια, τίποτα δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει το καλό και το καλοκαίρι σας έχω σας έχω jet! Θα τα σπάσουμε όλα.