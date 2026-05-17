Πάτρα: Ανήλικη τηλεφώνησε στο Χαμόγελο του Παιδιού για να καταγγείλει οικογενειακό επεισόδιο με την μητέρα της

Νέα κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Πάτρα, έπειτα από αναφορά για οικογενειακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικη επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» καταγγέλλοντας περιστατικό που αφορούσε τη μητέρα της.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να μεταβαίνουν στο σημείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.