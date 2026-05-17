Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Τον ερχόμενο Νοέμβριο θα καταβληθεί το επίδομα των 300 ευρώ σε χιλιάδες συνταξιούχους, άτομα με ειδικές ανάγκες και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το ποσό ήταν 250 ευρώ, ωστόσο μετά τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό, η ετήσια οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξήθηκε σε 300 ευρώ καθαρά.

Επίσης, διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να αυξηθεί το πλήθος των συνταξιούχων που θα λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η ενίσχυση καλύπτει περίπου το 85% πλέον των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ρύθμιση για τα 250 ευρώ κάλυπτε περίπου ένα 60%. Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα ανέλθουν σε 1,87 εκατ. οι τελικοί δικαιούχοι, περισσότεροι κατά 420.000 συγκριτικά με όσους έλαβαν πέρσι την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Τα νέα όρια που τίθενται είναι 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, για άγαμους (από 14.000 ευρώ που ήταν) και 35.000 ευρώ για έγγαμους (από 26.000 ευρώ). Είναι τα ίδια όρια που χρησιμοποιούνται και στο «Σπίτι μου ΙΙ» και χρησιμοποιήθηκαν και στο Fuel Pass, είναι τα διευρυμένα.

Η συγκεκριμένη οικονομική στήριξη θα καταβληθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως έχει από πέρσι αποφασιστεί.

Παράλληλα τίθενται αυξημένα και περιουσιακά όρια. Για άγαμους το όριο ακίνητης περιουσίας, από 200.000 ευρώ, αυξάνεται στις 300.000 ευρώ. Για έγγαμους από 300.000 ευρώ που ήταν το σχετικό όριο, αναπροσαρμόζεται στα 400.000 ευρώ.

Στις συντάξεις γήρατος, εκτός της επιδότησης μένουν οι κάτω των 65 ετών, οι αναπηρικές συντάξεις δεν έχουν ηλικιακό όριο, ενώ για τις συντάξεις χηρείας άλλαξε το όριο και τέθηκε στο 60ο έτος.

«Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση , με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πριν από λίγες μέρες.